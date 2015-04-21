​Армянские вооруженные формирования 37 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 37 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кемерли Газахского района с позиций в селе Доверх Ноемберянского района.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Джавахирли, Сарыджалы, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Ашаги Сейидахмедли, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.