​Армянские вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 34 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе с безымянных высот в Иджеванском районе.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Чилябюрт, Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Сарыджалы, Давахирли, Кенгерли, Шураабад, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Вейселли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.