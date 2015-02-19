​Армянские вооруженные формирования 34 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 34 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гызыл Гаджили Газахского района с территории села Беркабер Иджеванского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Кенгерли, Сарыджалы, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.