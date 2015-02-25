​Армянские вооруженные формирования 32 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Юсифджанлы, Кенгерли, Гарагашлы, Джавахирли, Сарыджалы, Шихлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.