​Армянские вооруженные формирования 112 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования, используя 60- и 82-миллиметровые минометы, в течение суток 112 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как передает Report со ссылкой на Министерство обороны, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района Республики Армения, были обстреляны наши позиции, расположенные в селе Кемерли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Кехнегышлаг Агстафинского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, Агдам, Алибейли, Коханеби Товузского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района – наши позиции, расположенные на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

С позиций, расположенных вблизи сел Гюлистан Геранбойского района, Гейарх, Чайлы, Сейсулан, Ярамча, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Сарыджалы, Кенгерли, Новрузлу, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского района, были обстреляны позиции наших Вооруженных Сил.

В соответствии с оперативной обстановкой Вооруженные Силы Азербайджана нанесли 113 огневых удара на позиции и траншеи врага.