МО: Армянские военнослужащие нанесли урон гражданским объектам в населенных пунктах

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную в последние дни в армянской прессе информацию о якобы обстреле Вооруженными силами Азербайджана армянских сел, расположенных неподалеку от государственной границы.

Как сообщили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, распространяемые властями Армении новости такого рода преследуют цель обманным путем привлечь к своей грязной авантюре некоторые страны, являющиеся ее военными союзниками, а также оправдать провокации, совершенные ею против проживающих в приграничных селах мирных граждан Азербайджана: "Сообщается, что вооруженные силы Армении с огневых точек, расположенных на территории Бердского и Ноемберянского районов, обстреляли села Кемерли и Гаймаглы Газахского района, а также села Коханеби, Агбулаг и Агдам Товузского района Азербайджана из оружия разного калибра. В результате нанесен урон гражданским объектам в населенных пунктах, посевам и личному хозяйству населения. В результате незамедлительных мероприятий наших подразделений с целью предотвращения этой провокации огневые точки противника в названных направлениях были подавлены. За возможное обострение ситуации и последствия ответственность полностью несет криминальный военно-политический режим Армении".