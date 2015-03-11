​Армянская сторона 42 раза нарушила режим прекращения огня

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 42 раза нарушили режим прекращения огня. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства обороны, армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района с позиций недалеко от села Паравакар Иджеванского района, а позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Гейарх Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Сарыджалы, Кенгерли, Шураабад, Баш Гервенд, Марзили, Давахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.