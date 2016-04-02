Армянские СМИ выступили с требованием к минобороне страны

Баку. 2 Апреля. REPORT.AZ/ Армянские СМИ обратились в миноборону страны с требованием предоставить правдивую информацию о потерях на линии соприкосновения войск.

Как передает "Репорт» армянские СМИ выступили с заявлением:

"Мы - армяне, и мы по понятным причинам прежде всего хотим знать правду о наших потерях среди военнослужащих и мирного населения. Данные же, поступающие в СМИ, очень отрывочны. Армянские журналисты вынуждены черпать информацию из гражданских источников - медцентров, церкви, где отпевают погибших, от случайных очевидцев. А очевидцы рассказывают страшное - о том, что не хватает вертолетов для переброски раненых, о том, что переброска идет автомобильным транспортом, о том, что наши братья и сестры умирают по дороге, о том, что госпитали порой не готовы встречать раненых - нет персонала, лекарств.

Что-то из этих рассказов может быть правдой, а что-то - преувеличением шокированных увиденным людей со слабой психикой. И это всегда бывает в критических ситуациях - домыслы, эмоции, неточная, сбивчивая информация. И народ вправе знать достоверную информацию".

Армянские журналисты выступают с вопросом: "Где же официальные данные нашего Минобороны? Их нет, этих данных, кабинетные крысы сидят, словно воды в рот набрали. Мы должны знать правду, даже если она горькая".