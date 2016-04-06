СМИ: Данные о потерях с армянской стороны во много раз превышают официально озвученные цифры

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Данные о потерях с армянской стороны в результате обострения ситуации на линии соприкосновения во много раз превышают официально озвученные цифры. Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

Согласно данным из госпиталей, больниц и моргов, количество убитых армянских военнослужащих превышает 300 человек.

"По итогам прошедших дней боевых действий, было сделано официальное заявление о наших потерях, которые составляют 14 танков, 4 БМП, 29 человек и 28 без вести пропавших. Да конечно, руководство старается выдать желаемое за действительное, которое выгодно им для политической стабильности и, конечно же, для удержания своей власти в стране. Если же рассуждать логически, возникает вопрос: куда же делись экипажи бронетехники (составляющие 3 человека в каждом), расчеты артиллерийских установок (3-4 человека) и личный состав, находящийся на передовых позициях? Это заставляет задуматься о реальных цифрах", - пишут армянские СМИ.