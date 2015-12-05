Азербайджанские ВС нанесли артиллерийский удар по армянским позициям - ВИДЕО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские Вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по армянским позициям на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

По данным СМИ, координирование огня производилось по данным беспилотника. Есть погибшие и раненые, в том числе высокопоставленные военные руководители сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, которые в тот момент находились в данном месте.

В том числе убит заместитель командира горнострелковой дивизии полковник Аратюнян Джалал Анатольевич.