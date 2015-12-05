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    Азербайджанские ВС нанесли артиллерийский удар по армянским позициям - ВИДЕО

    Координирование огня производилось по данным беспилотника

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджанские Вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по армянским позициям на оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ. 

    По данным СМИ, координирование огня производилось по данным беспилотника. Есть погибшие и раненые, в том числе высокопоставленные военные руководители сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, которые в тот момент находились в данном месте. 

    В том числе убит заместитель командира горнострелковой дивизии полковник Аратюнян Джалал Анатольевич.

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