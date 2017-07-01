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    Армянские сепаратисты Нагорного Карабаха готовятся "избрать" себе нового главу

    Международная общественность считает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и не признает проводимые там выборы

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сепаратистский режим находящегося под армянской оккупацией Нагорного Карабаха Азербайджана готовится к "президентским выборам".

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пресс-секретарь главы оккупационного режима Давид Бабаян сообщил, что "парламент" выберет нового "президента" в последней декаде июля.

    По его словам, в течение переходного периода до 2020 года новый "президент" будет  возглавлять сепаратистский режим, после чего, по "новой конституции" главу и "парламент" начнут избирать сепаратисты.

    Международная общественность считает Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией земли неотъемлемой частью Азербайджана и не признает никакие "выборы" на этих территориях.

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