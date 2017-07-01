Армянские сепаратисты Нагорного Карабаха готовятся "избрать" себе нового главу

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Сепаратистский режим находящегося под армянской оккупацией Нагорного Карабаха Азербайджана готовится к "президентским выборам".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, пресс-секретарь главы оккупационного режима Давид Бабаян сообщил, что "парламент" выберет нового "президента" в последней декаде июля.

По его словам, в течение переходного периода до 2020 года новый "президент" будет возглавлять сепаратистский режим, после чего, по "новой конституции" главу и "парламент" начнут избирать сепаратисты.

Международная общественность считает Нагорный Карабах и другие оккупированные Арменией земли неотъемлемой частью Азербайджана и не признает никакие "выборы" на этих территориях.