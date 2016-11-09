Армянская журналистка, общественный деятель: "Власть перешла к Саргсяну путем насилия и убийств"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Нагорно-карабахский конфликт необходимо решить мирным путем, а не военным, которым придерживаются армянские власти.

Как сообщает Report, об этом заявила армянская журналистка, общественный деятель Сюзан Джагинян на конференции "Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: основные препятствия и перспективы урегулирования. Взгляд из Армении и Азербайджана".

"Я проделала очень тяжелый путь. Я проделала путь этот преднамеренно для того, чтобы выйти на решение вопроса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Думаю, пришло время для этого", - заявила С.Джагинян.

Журналистка подчеркнула, что смерть людей с обеих сторон причиняет ей боль: "Я не могу видеть смерть людей, которые продолжаются на протяжении 20 лет".

С.Джагинян отметила, что Армянское правительство не дает оснований для урегулирования конфликта, и оно неадекватно. По ее словам, президенту Армении наплевать на свой народ: "Саргсян третирует свой народ. Он оккупант. Власть перешла ему, как дарственная от Кочаряна, путем насилия и убийств. Он совершил геноцид в отношении народа, что является фактом".

По ее словам, Армения, которая гордится своей цивилизованностью, должна первой совершить шаг в вопросе урегулировании.

С.Джагинян подчеркнула, что на данный момент она официально мертва, и она узнала об этом только через два года после решения, вынесенного судом: "Моя оппозиционная деятельность вызвала гнев властей, которые устроили гонения на меня. Меня судили за терроризм, хотя я считалась мертвой. Мне чинили препятствия, когда я устраивалась на работу. Десятилетия сидела без работы. И так живет каждый гражданин Армении. Быть мертвой и жить в Армении – это нормальное явление. Отняли мое имущество и не давали мне возможности пользоваться им".

По словам общественного деятеля, власти угрожают ей смертью: "Угроза жизни существует и для тех, кто сопротивляется режиму оккупанта-Армении. Единственным методом устранения подобных проблем является убийство, чему мы давно являемся свидетелем с наличием ряда прецедентов".

По ее словам, карабахский конфликт дал только слезы и крови, которые продолжаются до сих пор: "Больше ничего. Нагорный Карабах сам Армении ничего не дал, кроме этих оккупантов, которые пришли к власти в Ереване".