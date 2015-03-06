​Армянская сторона в очередной раз прибегла к провокации

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к заявлению министерства обороны Армении.

Как сообщили из минобороны Report, МО Армении, после неудавшейся попытки провести операцию и опасаясь гнева собственного народа, в очередной раз распространило дезинформацию: "Армянская сторона, обманывая свой народ подобной информацией, признала факты непрофессионализма солдат и офицеров своей армии, бегства их с поля боя, оставив там вверенное им оружие и боеприпасы, а также неудачную попытку осуществления диверсионного акта на линии соприкосновения войск в Агдере-Тертерском направлении, совершенное армянскими военными прошлой ночью".

Министерство обороны официально заявляет, что в отличие от армянской стороны Азербайджан никогда не использует на линии соприкосновения войск спецподразделения: "Вооруженные силы Азербайджана кроме одного легко раненого, о котором в утренние часы дала информацию пресс-служба министерства обороны, не понесли потерь ни в живой силе, ни в военной технике и вооружении. Оперативная обстановка находится под полным контролем наших Вооруженных сил. В очередной раз обращаясь к представителям СМИ, просим не использовать информацию провокационного характера, распространяемую армянской стороной".