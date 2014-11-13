Армянская сторона обратилась в МККК для возвращения тел пилотов сбитого вертолета

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Армянская сторона обратилась в Международный комитет Красного Креста с просьбой выступить в роли посредника в вопросе передачи армянской стороне тел трех пилотов вертолета, сбитого азербайджанской стороной 12 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил командующий Армией обороны так называемой НКР Мовсес Акопян.

По его словам, поскольку вертолет упал в близости от позиций противника, у армянской стороны нет возможности забрать тела погибших. Именно поэтому пришлось обратиться в МККК с просьбой о посредничестве.

Отметим, что согласно информации министерства обороны Азербайджана, 12 ноября в 13:45 в 1700 метрах к северо-востоку от села Кенгерли Агдамского района, принадлежащий Вооруженным Силам Республики Армения вертолет Ми-24, выйдя на боевой курс, атаковал позиции ВС Азербайджана. Ответным огнем вертолет был уничтожен.