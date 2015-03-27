Армянская сторона 57 раз нарушила режим прекращения огня

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 57 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства обороны.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Гушчуайрум, Гызылгаджили Газахского и Кохнегышлаг Агстафинского районов с территории сел Воскепар Ноемберянского района, Беркабер, Паравакар Иджеванского района, а позиции в селе Гаравелилер Гедабекского района с безымянных высот на территории Красносельского района Армении.

Обстрелу с армянской стороны также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Давахирли, Сарыджалы, Шихлар, Шураабад, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.