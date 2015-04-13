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    ​Армянская сторона 38 раз нарушили режим прекращения огня

    Ответным огнем огневые точки противника подавлены

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 38 раз нарушили режим прекращения огня.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства обороны.

    Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе с территории села Вазашен Иджеванского района.

    Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Кенгерли, Намирли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района.

    Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

    Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены. 

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