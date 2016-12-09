​Армянская и азербайджанская делегации в ПАСЕ дали предварительное согласие на встречу

Баку. 9 декабря.REPORT.AZ/ Делегации представителей Азербайджана и Армении проведут встречу по инициативе председателя ПАСЕ Педро Аграмунта.

Как сообщает Report, об этом Tert.am заявила руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян.

По ее словам, обе делегации уже дали свое предварительное согласие на проведение подобной встречи.

"Это предварительное согласие, Аграмунт еще должен инициировать шаги, чтобы встреча стала реальностью. В любом случае, мы дали свое предварительное согласие", - сказала Э.Нагдалян.

Тема встречи - заявления делегаций по части карабахского конфликта, которые делаются в ходе пленарных заседаний ПАСЕ в рамках иных обсуждаемых вопросов.