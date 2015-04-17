​Армяно-азербайджанский конфликт обсужден в Лос-Анжелесе

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В Лос-Анджелесе (США) состоялась научная конференция при участии американских и международных экспертов, а также дипломатов и общественно-политических деятелей.

Об этом Report сообщили в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

На конференции был обсужден армяно-азербайджанский конфликт. Мероприятие, которое прошло в университете Лойола Мэримаунт, было организовано по инициативе ряда престижных и известных университетов и научных центров Америки, среди которых Южно-Калифорнийский университет, университет Чапмана, Атлантический союз, Лос-Анджелесский совет по международным вопросам и другие. В работе конференции активное участие принимали признанные представители этих центров и профессора университетов, экс-дипломаты из Америки и Австрии, член бундестага Германии, заместитель председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнет и другие известные лица.

Позицию Азербайджана на конференции представлял депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде.

Первым слово для выступления на панели под названием Карабах, модератором которого был известный ученый в области межкультурных связей и глобальной коммуникации Веншан Джиан, было предоставлено Асиму Моллазаде. В своем выступлении он акцентировал внимание на факты оккупации азербайджанских земель Арменией и отметил, что за превращение этого конфликта в замороженное состояние в большей степени вина лежит на международных организациях. Он также отметил, что такие авторитетные организации как ООН и ОБСЕ не оказывают в этом вопросе на Армению конкретного давления, а это, в свою очередь, дает повод агрессору продолжать свои противоправные деяния. Он продолжил, что для достижения реального мира в этом конфликте необходимо, чтобы Армения достигла реальной независимости и выразила свою суверенную решительность. "В противном случае, разрешение армяно-азербайджанского конфликта в ближайшей перспективе невозможно", - сказал депутат.

А.Моллазаде отметил, что Азербайджан испокон веков является страной мультикультурализма. Здесь мирно сосуществовали все религии и национальности.

Он подчеркнул, что 80% экономики региона приходится на долю Азербайджана. Страна в настоящее время успешно претворяет в жизнь множество региональных и международных проектов: "В этом отношении Азербайджан вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности ряда стран, в том числе, США, Европы и Израиля".

Сотрудник университета Чапмана Доктор Джеймс Койл в своем выступлении резко раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ.

Он отметил, что деятельность этой группы не дала до сих пор никаких положительных результатов для достижения мира в этом конфликте и назвал эту деятельность неудовлетворительной. Дж.Койл сказал, что действующий формат Минской группы не оправдал себя и подчеркнул важность включения Турции и Германии в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

После выступлений, ораторы ответили на многочисленные вопросы участников.

В конце мероприятия Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анжелесе Насими Агаев выразил организаторам конференции благодарность.