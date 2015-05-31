Армяне вновь устроили пожар на оккупированных территориях Азербайджана - ФОТО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении вновь устроили крупные пожары на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, жители сел Тертерского района, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, сообщили о столбах дыма, отчетливо различаемых с расстояния в 5-10 километров.

Причем пожар движется в направлении линии соприкосновения войск.

Местные жители жалуются, что дикие животные, спасаясь от огня движутся к населенным пунктам. Причем наибольшую опасность представляют змеи, количество которых в последние дни резко возросло.