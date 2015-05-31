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    Армяне вновь устроили пожар на оккупированных территориях Азербайджана - ФОТО

    Столбы дыма отчетливо видны с расстояния в 5-10 километров

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении вновь устроили крупные пожары на оккупированных территориях Азербайджана.

    Как сообщает Report, жители сел Тертерского района, расположенных вблизи линии соприкосновения войск, сообщили о столбах дыма, отчетливо различаемых с расстояния в 5-10 километров.

    Причем пожар движется в направлении линии соприкосновения войск.

    Местные жители жалуются, что дикие животные, спасаясь от огня движутся к населенным пунктам. Причем наибольшую опасность представляют змеи, количество которых в последние дни резко возросло.

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