​Армяне вновь нарушили режим прекращения огня, используя минометы и гранатометы

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования за прошедшие сутки на различных направлениях фронта 80 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы, минометы и гранатометы.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли и Гызыл Гаджили Газахского района с территории сел Доверх Ноемберянского, Беркабер и Вазашен Иджеванского района, а также безымянных высот на территории этих районов, села Алибейли и Коханеби Товузского района с территории сел Чинари, Айгепар, Мосесгех и безымянных высот Бердского района. Вражеская сторона обстреляла наши позиции на территории Гедабекского района со своих позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гёкарх, Чилябюрт, Гызыл оба Тертерского района, Юсифджанлы, Шыхлар, Шураабад, Новрузлу, Баш Гервенд Агдамского района, село Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Абдуррахманлы, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.