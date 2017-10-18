Армяне вернули Шахбаза Гулиева из Еревана в Шушу

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Согласно информации, данной соответствующими международными организациями Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, Гулиев Шахбаз Джалал оглу, в июле 2014 года взятый в плен вооруженными объединениями Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана и приговоренный незаконным судом сепаратистского нагорно-карабахского режима к лишению свободы, был возвращен на прежнее место содержания из города Еревана в Республике Армения, куда был отвезен в августе этого года с целью обследования. Процесс возвращения на место содержания был осуществлен 16 октября 2017 года.

Как сообщили Report в Госкомиссии, согласно информации, у Шахбаза Гулиева, прошедшего через необходимые процедуры, не обнаружено каких-либо проблем со здоровьем, его состояние нормальное.

При транспортировке в Ереван на обследование и при возвращении на место содержания взятого в плен армянскими военнослужащими гражданина Азербайджана Шахбаза Гулиева Госкомиссия была проинформирована согласно соответствующим процедурам.

Отметим, что 10 июля 2014 года Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники армянскими вооруженными силами на оккупированных территориях Азербайджана в Кельбаджаре. В декабре того же года состоялся так называемый судебный процесс над кельбаджарскими пленными, посетившими могилы своих близких в Кельбаджаре. Решением марионеточного сепаратистского режима, постановочный суд приговорил Шахбаза Гулиева к 22 годам "лишения свободы" и Дильгама Аскерова к "пожизненному заключению". Для освобождения заложников были предприняты многие шаги, однако несмотря на это добиться их освобождения пока не удалось. В настоящее время связь с ними поддерживается только при посредничестве представителей Международного Комитета Красного Креста.