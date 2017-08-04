Армяне ведут незаконные археологические раскопки в агдамской крепости Шахбулаг

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Армяне проводят незаконные археологические раскопки на оккупированных азербайджанских землях.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, представители страны-оккупанта обнаружили у северной стены агдамской крепости Шахбулаг чашу.

Раскопки провел заведующий кафедрой истории университета Ханкенди Вардгес Сафарян. Руководил археологической экспедицией армянин по имени Гамлет Петросян.

Согласно информации, предполагается, что найденная чаша относится ко 2-3 веку н.э. Другими словами, она моложе крепости Шахбулаг на 300 лет.

Напомним, что армяне наряду с проведением незаконных археологических работ, осуществили исторический подлог, сменив название Шахбулаг на "Тигранакерт".