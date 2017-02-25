Армяне с использованием минометов нарушили режим прекращения огня 120 раз за сутки

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 82 миллиметровые минометы (46 снарядов), снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 120 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, на безымянных высотах и в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах и в селе Ферехли Газахского района, в селах Мунджуглу, Агбулаг Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Немирли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли и Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.