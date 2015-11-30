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    Армяне ранили азербайджанского солдата

    Министерство обороны: Азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуацию по всей линии фронта

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В боях с врагом военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана, солдат Насибов Бахруз Сахиб оглы получил легкое ранение в левую руку. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    После оказания первой медицинской помощи раненый солдат был доставлен в медицинское учреждение, его здоровью ничего не угрожает и он находится под контролем врачей. 

    Как сообщили в министерстве обороны, азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуацию по всей линии фронта и решительно готова предотвратить любые действия врага. 

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