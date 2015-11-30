Армяне ранили азербайджанского солдата

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В боях с врагом военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана, солдат Насибов Бахруз Сахиб оглы получил легкое ранение в левую руку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

После оказания первой медицинской помощи раненый солдат был доставлен в медицинское учреждение, его здоровью ничего не угрожает и он находится под контролем врачей.

Как сообщили в министерстве обороны, азербайджанская армия полностью контролирует оперативную ситуацию по всей линии фронта и решительно готова предотвратить любые действия врага.