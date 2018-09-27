Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана из пулеметов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 79 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.