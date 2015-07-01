​Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов и гранатометов

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя минометы и гранатометы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 71 раз за сутки. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскепар Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Ашагы Ескипара Газахского района, в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района - азербайджанские позиции, расположенные в селе Алибейли, Агдам и Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Ярымджа, Гейарх, Чилябурт, Гызылоба Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Алханлы, Ашагы Абдурахманлы Физулинского района,Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.