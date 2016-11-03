Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из минометов, гранатометов и пулеметов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 18 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли Газахского района и в селе Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Горадиз, Горган Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.