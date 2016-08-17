Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 13 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Возашен Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймагли, Фарахли и на безымянных высотах Газахского района и в селе Коханеби Товузского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района.