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    Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

    Формирования Вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 13 раз

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 13 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Возашен Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймагли, Фарахли и на безымянных высотах Газахского района и в селе Коханеби Товузского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района.

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