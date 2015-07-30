​Армяне обстреляли дом брата Шахбаза Гулиева

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные формирования в очередной раз подвергли обстрелу тертерское село Гапанлы.

Как сообщает Report, прошлой ночью в результате нарушения режима прекращения огня несколько снарядов попали в частный дом брата находящегося в заложниках у армян Шахбаза Гулиева Натика Гулиева.

Снаряды повредили забор и крышу дома. К счастью никто не пострадал.

Отметим, что в июле прошлого года при попытке посетить могилы родителей на территории Кельбаджара гражданин России Дильгям Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев были взяты Вооруженными силами Армении в заложники, а гражданин Азербайджана Гасан Гасанов был убит. Его тело забрали у противника и похоронили в Баку".

В оккупированном Нагорном Карабахе над Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым устроили "суд". "Решением суда" Д.Аскерова приговорили к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.