Армяне обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 47 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района и на безымянных высотах Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Айгепар, Чинари и на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли, Агбулаг, Коханаби и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Сеидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.