Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гаубиц

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя 60- и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и 122-мм гаубицы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 39 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Айгепар Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы Газахского района, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы, Агдамского района, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.