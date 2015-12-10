Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 86 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх, Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 90 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.