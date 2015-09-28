Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 116 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гызылоба, Гёйарх Тертерского района, Кянгярли, Мярзили, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы, Новрузлу, Джавахирли, Шихлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную ситуацию, азербайджанские вооруженные силы нанесли 151 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.