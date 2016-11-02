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    Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов, гранатометов и пулеметов

    Режим прекращения огня был нарушен 26 раз

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 26 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Гызылхаджылы Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района и Гарагашлы Агдамского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Физулинского и Джабраильского районов.

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