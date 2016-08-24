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    Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

    Армянские ВС нарушили режим прекращения огня 18 раз

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 18 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Позиции наших Вооруженных Сил были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Чилябюрт Тертерского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.

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