Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 18 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции наших Вооруженных Сил были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Чилябюрт Тертерского района, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.