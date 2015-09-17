​Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 113 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылагаджили Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Новрузлу, Сарыджалы, Кянгярли, Юсифджанлы, Шыхлар, Мярзили, Джавахирли, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 163 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.