Армяне обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 77 раз нарушили режим прекращения огня с использованием крупнокалиберных пулеметов. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах, а также в селах Барекамаван, Шаваршаван и Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах, а также в селах Гаймаглы, Фарахли и Кямярли Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Кянгярли, Сарыджалы Юсифджанлы, Шихлар, Джавахирли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.