Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 17 раз за сутки

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 17 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Паравакар, Беркабер Иджеванского района и в селе Барекамаван Ноемберянского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах, в селах Гызылхаджилы и Гаймаглы Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шихлар, Сарыджалы Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Ходжавендского районов.