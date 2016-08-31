Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 9 раз за сутки

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 9 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района и на безымянных высотах Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли и на безымянных высотах Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Горадиз, Горган Физулинского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.