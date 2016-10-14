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    Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 15 раз за сутки

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 15 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района и в селе Вазашен Иджевандского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Кемерли и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

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