Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 15 раз за сутки

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 15 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах Ноемберянского района и в селе Вазашен Иджевандского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, дислоцированные в селе Кемерли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гарагашлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.