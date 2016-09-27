Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 13 раз за сутки

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 13 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные на безымянных высотах на территории Газахского и Гядабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх Тертерского района, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Джебраильского районов.