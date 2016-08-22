Армяне нарушили режим прекращения огня с использованием крупнокалиберных пулеметов 10 раз за сутки

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 10 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Гаймагли, Фарахли и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Горган Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.