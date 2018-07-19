Армяне нарушили режим прекращения огня 90 раз за сутки

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 90 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.