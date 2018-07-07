Армяне нарушили режим прекращения огня 83 раза

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Бала Джафарли Газахского района, Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джевахирли, Кенгерли, Сейидли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.