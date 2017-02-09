Армяне нарушили режим прекращения огня 34 раза за сутки

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя 60- и 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 34 раза. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского района, Беркабер Иджеванского района, Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы Газахского района, Алибейли, Агбулаг и Агдам Товузского района, на безымянных высотах и в селе Гаравелилер Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.