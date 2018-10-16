Армяне нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 29 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер Иджеванского района, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гызылгаджылы Газахского района, Агбулаг Товузского района, Заманлы Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Агдамского и Ходжавендского районов.