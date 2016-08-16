Армяне нарушили режим прекращения огня 16 раз за сутки

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, с использованием крупнокалиберных пулеметов, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 16 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах Газахского и Бердского районов, обстреляли позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу и Коханаби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ сел Горадиз, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, и с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Ходжавендского районов.