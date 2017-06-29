Армяне нарушили режим прекращения огня 142 раза за сутки

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 142 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. С позиций, расположенных в селах Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Алибейли и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Баш Карвенд, Гарагашлы, Ширванлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.