Армяне нарушили режим прекращения огня 128 раз за сутки

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 128 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван, Барекамаван Ноемберянского района, Айгеовит, Паравакар Иджеванского района, Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ферехли, Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах Газахского района, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шыхлар, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Джебраильского районов.