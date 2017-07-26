Армяне нарушили режим прекращения огня 128 раз за сутки

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Подразделения ВС Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селах Айгеовит, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.